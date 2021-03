Tõeline vedamine: Eesti iluuisutaja lühikava ebaõnnestus MM-il, aga konkurendid põrusid veelgi enam

19-aastane Selevko ei suutnud lühikava esimeses osas sooritada neljakordset hüpet ja piirdus kolmekordse lutz'iga. Kava teises pooles ebaõnnestus tal täielikult kaskaad. Selevko sai kohtunikelt 70,74 punkti, tema isiklik rekord on 80,87.

Praegu on 33 võistlejast jääl käinud 21 meest ja Selevko hoiab 12. positsiooni.

Keerulise süsteemi tõttu on raske öelda, kas Selevko suudab Eestile olümpiakoha kindlustada või mitte. Riikidele jagatavate OM-pääsmete arv sõltub MM-il osalevate sportlaste arvust ja nende lõppkohtadest. Nii näiteks saaks riik naiste üksiksõidus koheselt kolm OM-pääset, kui neil oleks sel korral stardis ainult üks võistleja ja ta teeniks MM-kulla või -hõbeda.

Küll on kindel, et mida parema esituse Selevko vabakavas teeb, seda suurem olümpialootus Eestil on.