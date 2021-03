Legendaarne Marco van Basten tahab jalgpallis revolutsiooni: suluseisu reegel tuleks kaotada!

„Mulle pakub suluseisu reegel väga suurt huvi, kuna minu arvates ei ole see hea reegel,“ rääkis van Basten Sky Sportsi vahendusel. „Tahaksin näha vähemalt katsetusi, kuidas oleks jalgpall suluseisuta. Olen kindel, et jalgpall muutuks seejärel veelgi paremaks.“

„Jalgpall on fantastiline mäng, kuid olen kindel, et seda saaks muuta veelgi paremaks ja vaatemängulisemaks. Peame selle nimel tööd tegema,“ sõnas endine ründaja.

Van Basten tõdes, et mängu iseloom muutuks sellisel juhul tohutult, kuid tema hinnangul kohaneksid mängijad sellega kiiresti. „Kaitsjad peaksid laskuma sügavamale ja ei saaks nii palju rünnakule liikuda, kuna nad hakkaksid ründajaid rohkem kartma,“ tõdes van Basten. „Praegu on meil suluseisu jaoks reegel ja me räägime sellest väga palju. See on probleem. Kui see reegel kaotada, siis kaoks ka suur hulk probleeme. Mängijad kohaneksid ja pakuksid meile veelgi vaatemängulisemaid esitusi.“