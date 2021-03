Katari jalgpalli MM-i karm reaalsus: FIFA teenib kolm miljardit, hinge heitvad võõrtöölised aga 10 eurot päevas

Samal ajal toob briti meedia välja, et Katari MM-i staadionite ehitamisel on surma saanud koguni 6500 võõrtöölist. Kui Katari peetakse maailma üheks rikkamaks riigiks, siis võõrtööliste teenistused on seal pigem häbematult väikesed. Väidetavalt teenib üks võõrtööline, kes on reeglina pärit Indiast, Bangladeshist, Sri Lankalt, Pakistanist, Nepalist või mõnest teisest Aasia riigist, keskmiselt päevas kõigest kümme eurot. Seejuures on hulgaliselt juhtumeid, kus võõrtöölised jäävad üldse palgata ning lisaks võetakse neilt dokumendid, mistõttu ei saa nad naasta ka kodumaale.