Ott Tänak teeb järgmise stardi legendaarsel rallil, jõudu tuleb katsuda Neuville'iga

Ott Tänak. Foto: Vincent Thuillier, Hyundai Motorsport / Vincent Thuillier

DirtFish kirjutab, et Ott Tänak asub 11. aprillil starti Sanremo rallil. Sanremo oli aastaid ka MM-etapiks, kuid 2004. aastal viis Itaalia oma MM-etapi Sanremost hoopis Sardiiniasse, kuhu see on jäänud siiani.