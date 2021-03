„Võrguplatsid korda!" raames saab Eesti taas juurde 10 võrkpalliväljakut

„Vaatamata keerulistele aegadele väärivad eelkõige jätkamist projektid, mis on tõendanud aastate jooksul oma vajalikkust ning jätkusuutlikkust. Üheksa aasta jooksul on Oma Ehitaja toel rajatud üle Eesti juba 110 võrkpalliplatsi. Täna tõdeme üha rohkem, kui tähtis on inimeste tervis ning sportlikud eluviisid laiemas vaates. Sportlikud eluviisid, värskes õhus liikumine, ühistegevus ja sotsiaalne lävimine loob aluse tervemale elule. „Võrguplatsid korda“ on just selline projekt, mille jätkamine ka tänases päevas on väga oluline,“ sõnas Oma Ehitaja juhatuse liige Kaido Fridolin.