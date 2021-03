Hoolealust musitanud ja käperdanud nimekas treener sai eluaegse keelu, karistada sai ka tema naine

THE CANADIAN PRESS 2019-02-13 Foto: Mark Spowart, The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Eestis on viimastel nädalatel avalikkuse ette tulnud mitu juhtumit, kus treener on oma positsiooni kuritarvitanud ning ahistanud enda hoolealuseid. Sarnaseid juhtumeid tuleb avalikkuse ette ka mujal. Kanadas on praegu aktuaalne võimlemistreeneri Dave Brubakeri käitumine.