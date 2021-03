DELFI POOLAS | Tšehhi koondise peatreener pärast 6:2 võitu: rohkem pidanuks lööma

"Teadsime, et Eestil olid mõningad probleemid koroonaviirusega, aga saime need kolm punkti, mille järele siia tulimegi - see on põhiline. Peame nüüd keskenduma laupäevasele mängule Belgiaga, kes on meie grupi favoriit. Muidugi ei saa kahe sisse löödud väravaga rahule jääda, aga rõõmu teeb, et taastusime avaväravast kiiresti ja lisasime veel tabamusi. Mäng oli meie kontrolli all," lausus 59-aastane juhendaja pärast Tallinnast neutraalsele pinnale Lublinisse kihutatud mängu.

Küsimusele, miks Tšehhi väravamasin ühel hetkel peatus - juhiti ju 56. minutiks juba 6:1 - vastas Šilhavy: "Muidugi ma pole rahul, et me rohkem ei löönud. Meil oli võimalusi. Miks? Arvan, et kuna tegime koosseisus muudatusi ja mängupilt muutus meie jaoks teistsuguseks."

Ääreründaja Jakub Jankto, kes lõi tšehhide viimase värava, lisas: "Me ei alustanud mängu hästi, aga olime umbes kümnendast minutist alates parem meeskond. Oleksime võinud lüüa veel väravaid, aga kuus väravat on ka hea tulemus - oleme sellega rahul. Tegime muidugi mõningaid vigu. Teame, et peame järgmises mängudes paremini tegema. Ühe nädalaga kolm mängu mängida on keeruline, aga kuna tunneme üksteist läbi ja lõhki, on see meie jaoks lihtsam."

Tšehhid kohtuvad käimasoleva koondisemängude akna jooksul veel kodus Belgia ja võõrsil Walesiga. Eestit ootavad ees võõrsilmängud Valgevene ja Rootsiga, millest teine on sõpruskohtumine.