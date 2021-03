DELFI VIDEO POOLAST | Martin Reim: valmistusin seda mängu diivanil vaatama, suur osa koosseisust tuli otse voodist laagrisse

"Kogu see värk on nii kähku käinud, pole eriti palju aega mõelda olnud. Pigem valmistusin seda mängu diivanil vaatama. Teadsime, et tuleb keeruline mäng, sest väga suur osa koosseisust ja ka põhirivistusest tulid sõna otseses mõttes voodist laagrisse ja mängule," rääkis Reim, kes Tallinnasse isolatsiooni jääma sunnitud Thomas Häberlilt ja tema tiimilt koos abitreenerite Janno Kivisilla ja Ats Sillastega ohjad üle pidi võtma.

"Kahe päeva jooksul sai treeneritega mänguplaan läbi räägitud ja räägitud. Loomulikult oli algselt paika pandud teine plaan, mida pidi mängijate vahetuse tõttu korrigeerima. Oli hea, et nägime mängijaid treeningul kohapeal - see oli ka koosseisu- ja taktikavalikul abiks."

"Mängulist pilti või seisu kommenteerides on muidugi kuus väravat sisse lasta alati palju - selles pole küsimustki. Et ise kaks lõime, on juba parem. Ühelegi mängijale etteheiteid pole. Ei saa öelda, et keegi oleks alla oma võimete mänginud või midagi halvasti teinud. Pigem oldi oma võimete piiril. Duellid ja üks-ühele olukorrad, mis kaotati, on see kooliraha, mis sellistes mängudes tuleb maksta. Midagi peita ei ole. Tulemus oleks võinud olla parem, aga silmi maha ei löö."

Reim rääkis, et õhtu jooksul oldi ühenduses ka Tallinna jäänud treeneritega, eelkõige šveitslase Häberliga, kelle ametlik debüüt koondise peatreenerina kaugemasse tulevikku lükkus. "Alati on hea, kui sul on silmad tribüünil või teleri ees, sest see ülevaade, mis nemad saavad, on kordades parem kui varumeestepingil. Vaheajal natuke arutasime mõtteid, aga pigem ei olnud see suhtlus väga tihe. Pigem vahetasime üksikuid sõnu selle pilgu läbi, mis mõtete ja soovidega minna Valgevene mängule. See kõik saab olema veel homse-ülehomse päeva teema. Kogu senine vähene aeg läks ainult selle mängu taktika mängijatele viimisele ja pildi võimalikuks selgeks tegemisele," sõnas Reim.