Eva-Lotta Kiibus kindlustas MM-il põhimõtteliselt pääsme Pekingi olümpiamängudele

Seega ei ole enne vabakava võimalik täpselt öelda, milline lõppkoht Eestile OM-pääsme tooks. Ilmselt tuleks Kiibusel selleks jõuda 20 parema sekka, kuid lõplik tõde selgub alles vabakava viimase võistleja soorituse järel. Samas tuleb tõdeda, et Kiibusel on seni tugevamaks küljeks olnud just vabakava. Lühikava järel on Eesti olümpiapiletite pingereas 22. kohal (olümpiakoht teenitakse riigile, mitte konkureetsele sportlasele).