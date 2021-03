Venemaa saalijalgpall: Gazprom-Ugra võitis taas riikliku karika!

Kahest mängust koosnevas finaalvastasseisus sai lüüa Tyumen. Esimeses võõrsilmängus õnnestus Gazpromil kerge vaevaga lüüa Tyumeni väravasse 7 palli, teises aga oli võitlus kordades visam: Jugorskist pärit meeskond võitis tulemusega 6 : 2. Ühe karika taotleja säärast suurt võitu teise üle praegust meeskondade vormi arvestades ei oodanud keegi. Nii Tyumen kui ka Gazprom Ugra on ju ühed tugevaimad Venemaa saalijalgpalli esindajad. Meenutagem, et mõlemad meeskonnad esindavad Tjumeni oblastit ja mõlemad on hästi tuntud ka Euroopas. Tjumenlased on eelmise aasta Meistrite liiga poolfinaalis osalejad, Jugorski esindajad koos Moskva KPRFiga esindavad aga Venemaad nüüdses veerandfinaalis, mis toimub Horvaatias, Zagrebis juba üsna pea – 28. aprillist 3. maini.

Venemaa minijalgpalli assotsiatsiooni president Emil Aliev andis oma kommentaari finaalmängu lõppedes: „Venemaa saalijalgpalli 29. karikamängudes osales 35 meeskonda enam kui 30 regioonist üle riigi. Just selles näeme me turniiri peamist eesmärki: spordiala arendamine ja populariseerimine suurtes ning väiksemates linnades, võimaluse loomine harrastusmeeskondadele ja poolprofessionaalsetele meeskondadele enda proovile panemiseks ülevenemaalistel võistlustel, kus võrdsel pulgal koos teistega osalevad kodumaise minijalgpalli juhtivad klubid ning staarid. Just nii toimub meisterlikkuse kasv noortes kollektiivides, juurutatakse saalijalgpallikultuuri ja saalijalgpalliarmastust fännidele piirkondlikult. Venemaa saalijalgpalli assotsiatsioon plaanib ka edaspidi pöörata kõige terasemat tähelepanu selle omasuguste seas unikaalse võistluse arengule, seda täiustada ja moderniseerida.