PEEP PAHVI AJAHÜPPED | Sportlasena inimkatses osalenud Urmas Välbe: kiidan Alaveri, Veerpalu ja Maed! Tänu nendele olen ma praegu siin

Sporditeemalise videopildiga podcasti järjekordses osas on stuudios ja räägib oma karjääri põnevatest seikadest Venemaa suusakoondise hooldepealik Urmas Välbe.

Välbe meenutab detailselt, kuidas ta noore sportlasena sattus Nõukogude Liidu eksperimentaalsesse koondisse, kus treenimine tähendas sisuliselt inimkatsetel osalemist. Edasist karjääri see ei rikkunud. „Ma ise keerasin oma asjad nässu… Uskusin, et pean kõigist rohkem harjutama. Ma ei suutnud talve oodata, panin suvel sellise vormi selga, kütsin trenni teha ja detsembriks oli minu jaoks kõik juba läbi,“ nendib ta.

Nooruses praeguse Venemaa suusaliidu presidendi Jelena Välbega abielus olnud mehel on ka selge vaade tippspordi ja perekonna seostele. „Mis perekond? Elu oli laagrites, laps vanaema juures. See on julm elu ja tippspordi maailmas pole midagi muutunud. Eriti Venemaal. Mille nimel seda kõike tehakse?“ lausub ta emotsionaalselt.