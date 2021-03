Skandaalne tennisetäht: mulle meeldib avaringis kaotada, võtan raha ja lähen järgmisele turniirile

Paire on pärast koroonaviirusest tingitud sunnitud pausi osalenud 13 turniiril ning saanud kaheksa kuuga vaid kaks võitu. Hiljuti kaotas ta Acapulcos Stefanos Tsitsipasele kõigest 68 minutiga 3:6, 1:6. Prantslane tunnistas L’Equipe'ile, et talle meeldibki avaringis välja langeda.

"Kaotasin avaringis, see on kõige parem. Pääsen sellest koroonamullist välja ja saan mõnda päeva nautida enne Miamit," sõnas Paire Prantsuse spordilehele.

"Tennis ei ole hetkel minu prioriteet. Mullist väljapääsemine on igal turniiril minu eesmärk," lisas prantslane otsekoheselt.

Kuigi prantslane on tänavu võitnud vaid ühe mängu, on ta teeninud auhinnarahadena 130 000 eurot. Teatavasti saavad ATP turniiridel raha ka need, kes kaotavad kohe esimese matši.