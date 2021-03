Dopingut kasutanud soomlanna pääses vaid kolmekuulise võistluskeeluga

Kurikuulus suusatreener Kari-Pekka Kyrö, kes oli 2001. aasta Lahti MMi dopinguskandaali ajal Soome koondise peatreeneriks, leiab, et Haralat on koheldud "siidikinnastega".

Kyrö hinnangul on üllatav, et kergejõustiklase juhtum ei jõudnud varem avalikkuse ette. "Siin on väga suur erinevus kümne aasta taguse olukorraga. Siis lekitati dopinguametnike poolt isegi väikseima kahtlustuse korral info avalikkusele ning siis algas tohutu väljapressimiskampaania või sportlase süüdlaseks tembeldamine. Sportlasel polnud mingit võimalust end kaitsta. Kui praegune juhtum oleks aset leidnud mõne muu spordiala Soome atleediga, siis ma ei usu, et selline priviligeeritud kohtlemine oleks võimalik olnud," kritiseeris Kyrö.