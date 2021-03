Andy Murray pidi ootamatult Miami tippturniirist loobuma

33-aastane Murray tunnistas, et tema terviseprobleemid lõid välja eelmise nädala lõpus.

"Voodist tõustes pidin kõndimisega kõvasti vaeva nägema. Mul pole õrna aimugi, mis juhtus ja miks, see on üks neist veidratest juhtumitest. Iga päevaga on olukord järjest paremaks läinud, kuid sellest ei piisa," selgitas Murray, miks ta mängimisest loobus.