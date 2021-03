Poola jalgpallur andis positiivse koroonatesti, kuid MM-valikmäng ohtu ei satu

Eile pärastlõunal tehti Poola koondislastele, kes valmistuvad esimeseks MM-valikmänguks Ungariga, koroonatestid, millest üks osutus positiivseks.

Koroonaviirusesse nakatunud jalgpalluril sümptomeid ei ole, kuid ta on ülejäänud meeskonnast eraldatud, kirjutab ajaleht Kurier Lubelski. Mängijalt on võetud uus proov ja kui seegi osutub positiivseks, peab ta läbima kohustusliku karantiini, mis jätab ta eemale kolmest rahvuskoondise kohtumisest.

Positiivset proovi on kinnitanud ka Poola jalgpalliliidu pressiesindaja Jakub Kwiatkowski. "Kõik sõltub nüüd teise testi tulemusest. Praegu pole midagi teada, meil pole veel tulemusi. Me saame need kolmapäeva hommikul," ütles Kwiatkowski.

Poola meedia teatel on haigestunud palluri näol tegemist põhikoosseisu mängijaga. Spekuleeritakse, et tegemist võib olla Inglismaa kõrgliigaklubis Leeds Unitedis mängiva Mateusz Klichiga, kes on peatreeneri poolt ootamatult algkoosseisust välja jäetud. Teda asendab algrivistuses Brightoni vutimees Jakub Moder.

Poola kohtub Ungariga homme võõrsil. Positiivne proov mängu toimumist ohtu ei sea, sest Poola ja Ungari koroonareeglite järgi haige mängija isoleeritakse tiimist, ülejäänud võistkond saab aga esialgse plaani järgi edasi toimetada.

Kuna Eesti riigi koroonareeglid on haruldaselt karmid, tõi ühe meie koondislase esmaspäeval antud positiivne proov kaasa selle, et temaga koos treeningul osalenud isikud pidid jääma lähikontaktsetena kümneks päevaks Eestisse eneseisolatsiooni. Tänasele Tšehhiga mängule said Poola sõita ainult need, kes on koroonaviiruse varem läbi põdenud.