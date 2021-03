Carlos Sainz avalikustas, kui ilusa žesti tegi Vettel aastaid tagasi

"Ta teadis, et ma veetsin kell neli hommikul vormelit seadistades tunde ja ta oli lahkesti nõus mulle kirja saatma, et mind simulaatoris tehtud pingutuste ja töötundide eest tänada," meenutas Sainz kolleegi ilusat žesti. "Ja sellest ajast peale on mul tema vastu eriline austus ning mul on temaga märksa erilisem side, mida ma pole võib-olla talle kunagi öelnud. Ehk kunagi ütlen."