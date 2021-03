OM-piletit jahiv neljapaat määratud, Tokyosse sihitakse ka ühepaatidega

Viimastel suveolümpiamängudel on kergejõustiku kõrval eestlaste jaoks edukuselt teine ala olnud sõudmine. Viimasel neljal OM-i peale on võidetud kokku kolm medalit. Praeguse seisuga eestlastel Tokyosse ühtegi pääset ei ole. Nüüdseks on selge, et olümpiapiletit hakatakse püüdma loomulikult neljapaadil ja ka näiteks ühepaatidel. Ühtlasi said selgeks persoonid, kellele selles heitluses panus tehakse.