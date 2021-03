OTSEBLOGI POOLAST | Eesti jalgpallikoondis kohtub MM-valiksarja "kodumängus" Tšehhiga. Algkoosseisus kolm debütanti!

Delfi on Poolas kohapeal ning toob mängu ja sellega seotud sündmused lugejateni otseblogis. Peale mängu avaldame juba traditsiooniks saanud kokkuvõtte "Kogu tõde mängust" ning toome lugejateni asjaosaliste kommentaarid pressikonverentsidelt.

Mäng toimub Poolas, kuna Eesti Jalgpalli Liit ei saanud valitsuselt eriluba rohkem kui 100 inimesega spordiürituse korraldamiseks. Esmaspäeva õhtul tabas meeskonda veel üks halb üllatus, kui positiivseks osutus ühe mängija koroonaproov, kes oli alles laupäeval andnud negatiivse testi ning juba nn "mulli" sisenenud ning koondiselaagrit alustanud. Kogu meeskond, treenerid ja abipersonal tunnistati nakatunud palluri lähikontaktseteks ning sunniti isolatsiooni, millest pääsesid vaid varem koroona läbi põdenud isikud.

Seega lükkub edasi ka Eesti uue peatreeneri, šveitslase Thomas Häberli ametlik debüüt. Sinisärke juhendab täna ning 27. märtsil Valgevenes ja 31. märtsil Rootsis koondise üle-eelmine peatreener Martin Reim.

Kihlveokontorites on Eesti võidukoefitsient uue olukorra tõttu teinud drastilise hüppe, ühes ennustusportaalis on see suisa 36.00, viigi koefitsient on 15.00 ja Tšehhi võidule panustades on võimalik raha tagasi saada ainult 1.03-kordselt.





Otseblogi: