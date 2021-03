90-aastane Ecclestone: mina poleks lubanud vormelisõitjatel põlvitada ega T-särgiga poodiumile ronida

"Kõik meeskonnad võivad palgata mustanahalisi sõitjaid, kui nende tase on vähemalt sama kõrge teistega. Sama kehtib ka naiste kohta," ütles 90-aastane Ecclestone intervjuus The Telegraphile.

Endine vormeliboss avaldas muu hulgas rahulolu, et vaatamata suurele kriitikalainele jäi Saudi Araabia etapp F1 kalendrisse. "Pärast ajakirjaniku mõrvamist rääkisid kõik, kui õudne see on ja et keegi ei peaks sinna riiki minema, kuid kaks aastat pärast seda ei mäleta juhtunut enam keegi."