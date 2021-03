Suurepärases hoos Robert Rooba kritiseeris Soome meedias noori hokimängijaid

Rooba tunnistas Ilta-Sanomatele antud intervjuus, et oskab praegust head aega seda enam hinnata, et tal on karjääris olnud hetki, kus mänguminutid kuivasid täiesti kokku.

"Varem võis mänguminuteid olla kaheksa. Ja kui sa tegid ühe vea, kukkus see ootamatult kuuele minutile. Ma oskan seda väga hinnata, kus ma praegu olen," sõnas Rooba, kelle mänguminutite arv on tänasel päeval juba 20 juures.

Hiljuti kritiseeris HIFK kogenud väravavaht Frans Tuohimaa, et teismelised hokimängijad karjuvad vanemate tiimiliikmete peale ning kord on klubides käest ära.

27-aastane Rooba nõustub Tuohimaa arvamusega ja ütleb, et Soomes on sellise olukorra suunas liigutud juba mõnda aega. Eestlane meenutab kümne aasta tagust perioodi, kui ta mängis Espoo Bluesi juunioride tiimi eest.

"Juba siis hakkas tunduma, et noori ei huvitanud ükski tiimi reegel ega mõni muu hierarhia. Tasapisi on see kasvanud ja nüüdseks jõudnud meistriliigasse," ütleb Rooba.

"Esiteks pole karjumine kunagi minu enda stiili hulka kuulunud. Ma lihtsalt ei saa seda teha. Kuid eeskätt ei tulnud mul pähe hakata karjuma mängija peale, kellel on olnud arvestatav karjäär. See on viimane asi, mida ma teeks. Ma arvan, et vanemaid mängijaid tuleb austada nii oma meeskonnas kui ka vastasvõistkonnas. See peab kajastuma kõiges, mida tehakse. Kes võtab söömise ajal kõigepealt toitu, kuidas bussis istutakse ja nii edasi," rääkis Rooba.

Eestlane tõi näite ka tavaelust, kus on iseenesest mõistetav, et näiteks bussis pakutakse vanemale inimesele istet, kuid suur hulk noori sellest tänapäeval aru ei saa.

Soome meistriliigas on tänavu Roobast enam väravaid visanud vaid rootslane Sebastian Wännström (Ässät), kelle arvel on 28 väravat.