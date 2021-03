Halb üllatus käivitas öise päästeoperatsiooni. Õnnesärgis olid koroona läbi põdenud mängijad

Ütlus „miski pole kindel, enne kui see on kindel” ei aegu iial. Vähemalt mitte enne, kui koroonaviirus maamunalt haihtub või Eesti lähikontaktsete reeglit lõdvendatakse. Esmaspäeval kell 21 jalgpalli liitu jõudnud uudis, et üks mängija on koroonapositiivne, põhjustas viimase aja skandaalidest ja logistikaoperatsioonidest niigi kurnatud organisatsioonile veel ühe peavalu ja paljudele magamata öö.