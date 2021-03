Venelannast olümpiavõitja: Kläbo suhtub konkurentidesse austusega, Bolšunov ajab noka püsti

"Praegu on Bolšunov suusatajatest tugevaim ja see ilmneb ka tema käitumises - ta ajab noka püsti. Kläbo suhtub seevastu konkurentidesse austusega. Saša on nüüd staariks saades juba veidi üleolev. Teda kardetakse, kuid ta ei oska käituda," kritiseeris Reztsova Venemaa tänast suusatähte, vahendab sport.ru.