Eesti saalijalgpall: meistrivõistlused on kõrgpunktis

Tartu Ravens saavutas meistrivõistluste põhiturniiri lõpupoole suurepärase vormi: kuus võitu kuues lõppmängus, mis võimaldas „kaarnatel“ lõplikus turniiritabelis kolmandale kohale jõuda. Võit Narvas meistrivõistluste põhiturniiri viimasel päeval kujunes tartlaste jaoks moraalseks boonuseks, olgugi et Unitedil puudus igasugune turniirimotivatsioon. Tartu jalgpallurite jaoks olid need kolm punkti olulised veel seetõttu, et toona seisis neil ees veerandfinaalmäng Kohilaga ja võib arvata, et nendega oleks Ravens tahtnud rohkem mängida kui Sillamäe Silmet. Kõrgema divisjoni tasemel ei ole Tartu Ravens kunagi Kohilale kaotanud, olles saavutanud neli võitu neljas viimases mängus (väravate vahe 28 : 12), ning nad lähenesid finaalseeriale vaieldamatu favoriidina. Koduses mängus andsid tartlased juba neljandaks minutiks selgelt mõista, et Kohila pääsemiseks poolfinaali läheb vaja imet – 3 : 0 juba mängu alguses ja mängu päästmiseks erilisi võimalusi pole.

Lõpptulemusena saavutasid „kaarnad“ veenva võidu 9 : 2 ja sõitsid Kohilasse seeriat lõpetama. Seeria teine mäng kujunes hoopis teistsuguseks: peremeeste auks tuleb mainida, et nad suutsid anda vastulöögi meisterlikumale vastasele ja vaatamata sellele, et lasid taas palli esimestena väravasse, suutsid mängu naasta – esimene poolaeg lõppes viigiga 2 : 2. Kui teise poolaja keskel rebis Kohila ette, tekkis väljakuperemeestel lootus, et seeriat õnnestub pikendada, kuid juba kahe minuti möödudes taastas Ravens status quo ja veel kahe minuti pärast liikus taas ette – 4 : 3. Mängu viimine võiduni oli vaid aja küsimus – lõppseis 6 : 3 Tartu Ravensi kasuks, kes pääseski poolfinaali.