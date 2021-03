Kuidas Reim taas peatreeneriks tõusis? Reim: Aivar Pohlak helistas kümne ajal, et abi on vaja

„Kümne ajal Aivar (Pohlak) helistas. Palusin korrata kahte esimest lauset, et ega aprill ju veel ei ole,“ meenutas Reim vestlust, mille järel ta taas kolmes kohtumises Eesti A-koondist juhendab.

„Palusin teda, et helistan kümne minuti pärast tagasi. Mul oli vaja ka kodustega rääkida. See ei ole ju niisama linna ja tagasi sõitmine. Lõpp oli see, et kella ühest öösel olin hotellis ja andsin proovi. Esimesed koosolekud on tehtud ja üldisem pilt on teada,“ rääkis Reim veel praegusest olukorrast.

Täna hommikul arutas Reim olukorda ka koondise tavapärase peatreeneri Thomas Häberli ja tema abilise Norbert Hurdaga. „Kindlasti peame olema hästi loovad ja hakkama jooksvalt neid asju lahendama ja välja mõtlema, et kuidas võimalikult ideaalselt homme asjad töötaksid,“ lisas Reim.

„Minu Tšehhi koondise analüüsid on jäänud kaugemasse aega. Loomulikult on praegustel treeneritel eeltöö kõik tehtud ja mänguplaanid paika pandud. Küll loomulikult teistsuguse koosseisuga. Loomulikult lähtume sellest, mida Thomas oma treenerite tiimiga on paika pannud,“ rääkis Reim, et tema mingit uut mänguplaani leiutama ei hakka ning homme joostakse väljakule ikkagi šveitslase juhiste järgi.

„Mul reaalselt ei ole aega, et hakata vastast analüüsima. Nüüd on küsimus ka mängijate olukord, kes on olemas ja millises seisus. Läheme nende plaanidega väljakule,“ kohtumise jooksul on aga ka Reimil vabamad käed ja seal peab juba tema ka otsuseid tegema. „Peame hakkama mängu jooksul vajadusel muudatusi tegema. Seal on vabamad käed. Seal pole aega asju analüüsida. Palju asju tuleb teha kiiresti ja tunde pealt, mis mängus toimub. Meil on suurem pilt ees, kuidas mängida soovime.“

Reim ei osanud esimese hooga, miks jalgpalliliidu president praeguses olukorras just tema poole pöördus. „Ausalt öeldes ei tea, miks mind valiti. Ei olnud aega selle küsimusega süvitsi minna. Oli vaja otsustada. Lihtne oleks olnud öelda ei. Mul on praeguses olukorras see eelis, et paljud mängijad on minu jaoks tuttavad ja tundmatus kohas ma vette ei hüppa.“