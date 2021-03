BLOGI | Aitäh, Hiina! Eesti epeenaiskond pääses Tokyo olümpiamängudele

Mis peaks juhtuma, et Eesti saaks olümpiale?

1. Kui Itaalia alistab veerandfinaalis Korea, on Eesti automaatselt olümpial. Sellepärast et Itaalia lükkab USA maailma edetabelis nelja hulgast välja, nii et ühe kahest järele jäänud kohast saab kas Euroopa või nii-öelda Aafrika parimana ehk tänu seni välja jäänutest kõrgeima edetabelikohale kindlasti Eesti ning teise jagavad Prantsusmaa ja Ukraina.