TÄNA ÖÖSEL | Kas Henry Sildaru võidab juunioride MM-il ka kolmanda medali?

Big Airi eelvõistlusel näitas 14-aastane Sildaru paremuselt teist tulemust. Taas oli parim ka pargisõitu valitsenud tšehh Matej Švancer. Sel nädalal 17-aastaseks saav Švancer on Big Airi hüpetes näidanud tipptaset ka meeste konkurentsis. Käimasoleva talve ainsal MK-etapil saavutas ta Kreischbergis kuuenda koha.

Eelvõistluse tulemused (12 finaali pääsenud sportlast):



1. Matej Švancer (Tšehhi) 89,75

2. Henry Sildaru (Eesti) 85,00

3. Emanuele Canal (Itaalia) 83,75

4. Maksim Senkevitš (Venemaa) 83,25

5. Gian Andri Bolinger (Šveits) 82,75

6. Daniel Bacher (Austria) 80,50

7. Michael Oravec (Slovakkia) 79,50

8. Stepan Hudecek (Tšehhi) 78,00

9. Artjom Dulov (Venemaa) 74,00

10. Klemen Vidmar (Sloveenia) 73,50

11. Miro Tabanelli (Itaalia) 73,25

12. Fadri Rhyner (Šveits) 72,50

Kui Švancer on suurimaks soosikuks kuldmedalile, siis hõbemedalile on ilmselt kõige tõenäolisem pretendent eelvõistlusel kuuendat tulemust näidanud austerlane Daniel Bacher. Bacher saavutas hõbemedali ka pargisõidus. Trikkide pagasilt peaksid just need kaks võistlejat teistest üle olema.

Samas suutis ka Sildaru eelvõistlusel ennast ületada ning sooritada triki, milleni ta varasemalt pole küündinud. Sildaru tegi triki nose butter double cork 1260 tail grab. Võistlusolukorras tegi ta antud trikki esmakordselt. Tegemist on trikiga, kus sportlane viskab end hüppelt ära suusaninade pealt. Freestyle-suusatamise maailmas on selle soorituse legendaarseks teinud rootslane Henrik Harlaut. Just nimetatud trikiga on 29-aastane üheksakordne X-Mängude võitja triumfeerinud nii mõnelgi võistlusel.

„Oleme sarnast trikki varem harjutanud, kuid pöördeid oli toona 1080 kraadi. Sellist trikki sai nüüd Krasnojarskis tehtud esmakordselt,“ selgitas Henry treenerist isa Tõnis Sildaru.