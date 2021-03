BLOGI | Henry Sildaru lõpetas suurepärase juunioride MM-i kuuenda kohaga, medalist jäi seekord omajagu puudu

Finaali tulemused:



Sildaru suutis eelvõistlusel ennast ületada ning sooritada triki, milleni ta varasemalt pole küündinud. Sildaru tegi triki nose butter double cork 1260 tail grab. Võistlusolukorras tegi ta antud trikki esmakordselt. Tegemist on trikiga, kus sportlane viskab end hüppelt ära suusaninade pealt. Freestyle-suusatamise maailmas on selle soorituse legendaarseks teinud rootslane Henrik Harlaut. Just nimetatud trikiga on 29-aastane üheksakordne X-Mängude võitja triumfeerinud nii mõnelgi võistlusel.