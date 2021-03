Selgus Horvaatias peetava uhiuue WRC-etapi ajakava, ees ootab viimase aja pikim ralli

Horvaatia asfalditeedel sõidetakse 22 kiiruskatset kogupikkusega 302,06 kilomeetrit. Võistluskeskus on Horvaatia pealinna Zagrebi messikeskuse ümbruses, seal peetakse neljapäeval ja reedel ka lühike publikukatse.

Tegu on üle pika aja esimese WRC -ralliga, mille katsete kogupikkus on üle 300 kilomeetri. Viimati läbiti üle 300 km 2020. aasta alguses Monte Carlos.

Kõige pikem võistluspäev on laupäeval, kui läbitakse 122 km. Reedel on kavas 103 km katseid ja pühapäeval 77 km. Punktikatse on 13,33 km pikkune.