Korraldajad pidid Horvaatias peetava uhiuue WRC-etapi trassi lühendama, ees ootab sellegipoolest viimase aja pikim ralli

Horvaatia asfalditeedel sõidetakse 22 kiiruskatset kogupikkusega 300,32 kilomeetrit. Võistluskeskus on Horvaatia pealinna Zagrebi messikeskuse ümbruses. Esialgu kavatseti seal neljapäeval ja reedel pidada ka lühike publikukatse, aga esmaspäeval teatasid korraldajad, et koroonaviiruse takistamise reeglite täitmiseks tuleb need katsed tühistada.