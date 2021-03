Epeenaiskonnal saatus enda kätes, ainult Prantsusmaa võib olümpiakoha röövida

Tokyo olümpia viimane kvalifikatsiooniturniir, Kaasani MK-etapp võttis esialgu kehva pöörde. Teostuma hakkas must stsenaarium, et Eesti epeenaiskond jääb mängudelt eemale, isegi kui võidaks võistluse. Nimelt ei tohtinud esimese tingimusena Egiptus edestada naiskonnaturniiril Jaapanit, sellisel juhul pääsenuks Egiptus maailma edetabelis 16 parema sekka ja parima Aafrika riigina olümpiale (kes pole 16 hulgas, see Tokyosse ei saa). Lahendus saabus alles heitluses kohtadele 13–14, kui jaapanlased Egiptuse paika panid. Sellest hetkest hajusid pilved meie epeenaiste kohalt, aga mitte lõplikult.