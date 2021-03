Jaapani saalijalagpall: ida – see on peen asi ...

On juhtunud nii, et Jaapani saalijalgpallis on kujunenud võitmatu suurmeeskond, kes aastast aastasse oma tugevust kinnitab, kuid olemas on ka kõik teised, kes teda Olümposelt kukutada püüavad. Kahtlemata on jutt Nagoyast, kes võitis taas meistritiitli, saades Jaapani tugevaimaks klubiks 13. korda viimase 14 aasta jooksul! Meistrite liider Arthur de Oliveira sai kohaliku liiga jaoks unikaalse saavutusena esimeseks mängijaks, kes on võitnud kuldmedalid kahe erineva klubi koosseisus – 2016/17. hooajal katkestas ta mõneks ajaks Nagoya hegemoonia Osaka koosseisus. Märgime, et de Oliveira sai jaapani kodakondsuse, mistõttu on tal kõik võimalused astuda „samuraide“ eest välja Leedus toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Ent vaatamata sellele, et de Oliveira muutis tugevamaks juba niigi tugeva Jaapani suurvõistkonna koosseisu, tunnistati möödunud hooaja parimaks mängijaks tema klubikaaslane Pepita, Brasiilia Corinthiansi endine staar.