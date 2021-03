Serbia modelli karm paljastus: mind palgati 60 000 euro eest maailma esireketit võrgutama, et tema abielu lõhkuda

Scekic väitis ajakirjale Svet&Scandal, et talle tehti Djokovici abielu lõhkumise eest 60 000 euro suurune pakkumine.

"See on tõsi, et üks mees pöördus minu poole. Ma tunnen teda Londonist, pidasin teda tõsiseks meheks," rääkis serblanna.

"Arvasin, et tegemist on mingi ärijutuga ja läksin temaga kohtuma. Kui vestlus aga hargnema hakkas, sain aru, et see pole kuidagi minu eluga seotud. Mulle pakuti Novaki võrgutamise eest 60 000 eurot. Ma naersin ja ootasin, et ta ütleb, et see on nali, kuid ta oli hoopis väga tõsine."

"Tundsin end väga solvatuna. Neil oli tõesti üks hull plaan kavas. Mulle pakuti, et ma võrgutaks Novaki, kutsuks ka kuskile intiimsesse kohta ja filmiks seda," selgitas modell plaani tagamaid. "Ma võtsin oma asjad ja lahkusin. Ma tõesti loodan, et ta ei leia selle jubeda töö jaoks mõnda teist tüdrukut. See pole Djokovici suhtes aus, ta on Serbia jaoks suurepärane visiitkaart, korralik pereinimene."

Djokovic on oma naise Jelenaga abielus olnud seitse aastat. Nende peres kasvab kaks last.

Kuigi meedias on üritatud spekuleerida, et Djokovici abielu on viimasel ajal madalseisus, on Serbia tennisetäht need väited kõik ümber lükanud.