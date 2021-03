OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo suudab teistkordselt Moskva CSKA-d üllatada?

Kalev/Cramo on viimaste heade esitustega tõusnud taas play-offi konkurentsi. Hetkel asutakse 6 võidu ja 13 kaotusega kümnendal kohal, kaheksandat kohta hoidev Saraatovi Avtodor on saanud 8 võitu ja 11 kaotust. Mõlemal klubil on jäänud pidada veel viis mängu. CSKA (13-5) on hetkel kolmandal positsioonil.