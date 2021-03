Rahvusvahelise poksiliidu suurtes otsustes hakkavad kaasa rääkima kaks eestlast

“Koos sportlaste saavutuste tõusuga on Eestit hakatud kaasama ka rahvusvahelise alaliidu juhtimisse, mis on suur tunnustus meie tehtud töö eest. Meie omalt poolt usume, et oleme alles oma tee alguses, et Eesti poks jõuaks taaskord nii olümpiale kui ka olümpial jagatavate medaliteni. Teeme selle nimel igapäevaselt tööd,” lisas Kalbina.