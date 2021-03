Käsipallileegion: Karl Roosna valmistub naasma pikalt mängupausilt

Roosna: arvan, et kõik on võimalik

"Usun, et peamised soosikud tulevad meie seitsmikust, kus mitu meeskonda on pausi ajal täienenud. Aga meiegi esmane eesmärk on ikka nelja hulka saada ning siis juba mäng-mängult edasi vaadata. Kaotama me ei lähe ja isiklikult arvan, et maksimumilähedase esinemise korral on kõik võimalik," hindas sügisel 11 väravat visata jõudnud Roosna.