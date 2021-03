MMile lennanud Eesti iluuisutajad said halva üllatuse: pagas jäi maha

Kiibus ütles ETV-le antud intervjuus, et on koroonaviirusest taastumise järel jõudnud "kõlbulikku vormi". "Vähemalt vabandusi ma küll ei saa tooma hakata pärast võistlust, et koroona tõttu. See ei ole mingi vabandus, et mul on piisavalt aega olnud, tunnen ennast piisavalt tervena, et öelda, et see vorm on käes, millega võiks MM-ile minna," rääkis Anna Levandi õpilane.