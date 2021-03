OTSEPILT JA -BLOGI | Olümpiapääset jahtiv Eesti epeenaiskond pääses Kaasanis kaheksa parema hulka!

Kaasani MK-etapi individuaalvõistlusel sai Julia Beljajeva Eesti parimana kaheksanda koha ja kerkis sellega koduses edetabelis kolmandaks, mis tähendab, et kui meie naiskond olümpiale pääseb, saab ta Tokyos koos Erika Kirpu ja Katrina Lehisega heidelda ka individuaalsete medalite eest. Neljandaks langenud Irina Embrichi osaks jääb vaid naiskonnavõistlus. Veronika Zuikova langes välja põhiturniiri esimeses, Embrichi, Lehise ja Kirpuga juhtus see teises ringis.

Edasises on sedavõrd palju muutujaid, et Eesti võib saada olümpiakoha ka siis, kui kaotab Kaasani MK-l esimese matši ega mahu 16 sekka, kuid jääda välja ka turniiri võites.

Egiptus alistas Brasiilia ja pääses 16 sekka, ent sama tegi ka Jaapan. Nii, et nende vahel võitlus jätkub. Egiptus peab edestama Jaapanit - mängitakse välja kõik kohad - et kerkida maailma edetabelis 16 hulka ja sellega ka olümpiale. See tähendaks, et Eesti pääseb Tokyosse vaid juhul, kui Itaalia möödub edetabelis USA-st.