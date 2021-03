BLOGI | Olümpiapääset jahtiv Eesti epeenaiskond jõudis Kaasanis veerandfinaali, Jaapan tegi meile kingituse!

Eesti võit Ukraina üle tähendab seda, et Ukraina meist enam mööduda ei saa, küll aga Prantsusmaa, kes peab selleks jõudma finaali, kuid ka sel juhul võib Eesti prantslannad selja taga hoida. Prantsusmaa võidu korral peab Eesti olema teine, kui Prantsusmaa on teine, siis Eesti neljas.

Egiptus võitis avaringis Brasiiliat ja pääses 16 sekka, ent sama tegi ka edetabelis nende ees asuv Jaapan. Nii, et nende vahel võitlus jätkus. Egiptus pidi seega edestama Jaapanit - mängitakse välja kõik kohad - et kerkida maailma edetabelis 16 hulka ja sellega ka olümpiale. Egiptuse selline edu tähendaks, et Eesti pääseks Tokyosse vaid juhul, kui Itaalia möödub edetabelis USA-st. Kaheksandikfinaalis kaotas USA õnneks Ungarile 37:45, Itaalia võitis aga Šveitsi 45:34.