Kaos laskesuusatamise MK-etapil: tuuleiilid lennutasid segamini pool staadionit

Korraldajad võtsid raske südamega vastu otsuse lükata stardiajad hilisemaks, mil on oodata ilmastikuolude paranemist, sest MK-etapi korraldamise juures on suurimaks prioriteediks kõigi ohutus.

"Östersundis on ütlemine "uus draama iga päev". Meil on nüüd hooaja viimasel päeval draama, aga ilmaennustus oli täiesti õige," rääkis MK-sarja võistluse direktor Borut Nunar intervjuus ERR-ile .

"Meil on olnud üsna põnev öö ja hommik väga tugevate tuuleiilidega, mis lõi segamini pool staadionit. Kuid olukord on minemas paremaks ja ilmaennustus annab teada, et pärastlõuna peaks olema oluliselt parem, kui see oli hommikul. Tunneme, et olukord on juba parem kui neli tundi tagasi."