Seitse massööri kaebasid Ameerika jalgpalli superstaari seksuaalse ahistamise pärast kohtusse, hagisid võib tulla veel mitmeid

Neljapäeva õhtul anti sisse neli kohtuhagi. Mõni tund varem oli profiliiga teatanud, et uurib kolme massööri varasemaid süüdistusi, mille kohaselt ahistas mängujuht neid seksuaalselt massaažisessiooni ajal, vahendab The Guardian .

Watson on ebakohast käitumist eitanud ning öelnud oma teisipäevases avalduses, et kavatseb oma nime puhtaks pesta. Tema advokaat ja agent pole ajakirjanduse päringutele vastanud.

Neljapäeval süüdistustega välja tulnud neli naist on samuti tegevad spaavaldkonnas või töötavad massöörina. Nad väidavad, et Watson paljastas end neile, katsus neid oma peenisega või suudles neid vastu nende tahtmist.

Kõigil seitsmel naisel on ühine esindaja, Houstoni advokaat Tony Buzbee, kuid kõik nad on oma hagid esitanud eraldi ega ole nimeliselt tuvastatavad. Nad nõuavad jalgpallurilt kompensatsiooni ja kahjutasu ning samuti nende kohtutasude katmist.

Reedesel pressikonverentsil ütles Buzbee, et annab eeldatavasti sisse veel kümme kohtuasja ning tema firma kontrollib veel mitmete naiste kaebusi, millest üks puudutab alles eelmisel kuul juhtunut. Ta lisas, et ükski tema klientidest pole pöördunud politseisse, kuid see on nende järgmine samm.