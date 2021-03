Taas medali võitnud Henry Sildaru: tegin senise karjääri parimad laskumised

Sel talvel toimunud Euroopa karikasarja etappide järel võis eeldada, et Sildaru on suurim soosik rennisõidus, kuid pargisõidus tuli pigem loota kohta finaalis ehk 12 parema seas. Krasnojarskis suutis Sildaru aga teha võrreldes varasemaga tasemelt paremad sõidud ja need tõstsid ta ka teisel alal medalile.