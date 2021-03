Imeline ajalugu: Eesti edestab Sildarude medalite toel nii Norrat kui ka Soomet ning teisi suuri talispordiriike

Freestyle-suusatamise juunioride maailmameistrivõistlustelt on eestlased ehk Kelly ja Henry Sildaru nüüd kokku võitnud üheksa medalit. Kelly Sildaru on kuue kuld- ja ühe hõbemedaliga üldse läbi aegade kõige edukam sportlane freestyle-suusatamise juunioride maailmameistrivõistlustel.

Eestil on seega medalitabelis nüüd kokku seitse kuld-, üks hõbe- ja üks pronksmedal. Riikide kõigi aegade pingereas annab see eestlastele üheksanda positsiooni. Seekordse tiitlivõistluse eel oldi veel kümnendad, kuid nüüd kerkiti Saksamaast mööda.

Kõigi aegade medalitabelis on Eesti eespool ka Norrast (4 kuld-, 9 hõbe- ja 4 pronksmedalit). Samamoodi on eestlaste selja taga veel Soome (3 kuld-, 3 hõbe- ja 5 pronksmedalit). Eestist vähem autasusid on näiteks veel ka Hiinal, Uus-Meremaal, Itaalial, Austrial jne.