OTSEBLOGI | Neli epeenaist langes Kaasani MK-etapi põhiturniirilt välja, ainsana jätkab Beljajeva

Tänasel individuaalvõistlusel on oma roll ka olümpiakohtade jagamisel. Kui Eesti ei pääse naiskonnaga Tokyosse, läheb enne suurvõistlust toimuvale Euroopa kvalifikatsiooniturniirile olümpiaedetabeli parim ( vaata edetabelit siit! ). Võimalusi on vaid kahel esimesel ehk Lehisel ja Kirpul, sest MK-etapi võidu eest on võimalik koguda maksimaalselt 160 punkti. Kvalifikatsioonturniirilt, kus osaleb vaid üks vehkleja igast riigist, mis ei osale naiskonnavõistlusel, pääseb olümpiale vaid võitja.

Kaks Euroopa vehklejat, kelle riik naiskonnavõistluses ei osale, saavad olümpiale maailma edetabeli põhjal. Maailma esimõõgal Ana Maria Popescul on kohtkindel, sest Romeenia naiskond pole konkurentsis. Lehisest eespool on ka Prantsusmaa ja Ukraina vehklejad ja neist võib vaid üks naiskonnaga peale saada. Seega kui Lehis saab neist mööda, on tal otsepääse Tokyosse, kui naiskond peale ei saa. Mis tähendaks, et meie vehkleja enam kvalifikatsiooniturniirile ei läheks.