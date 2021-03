Egon Kaur: eesmärk on jõuda WRC auto rooli

Egon Kaur on hetkel 33-aastane ehk sama vana kui Ott Tänak. WRC2 ja WRC3 on olnud pigem nooremate pärusmaa, aga Kaur arvab, et MM-i mõistes ollakse siiski veel alguses ja et veel kümme aastat on täiesti võimalik kõrgel tasemel sõita. "Ma ei näe ise, et see vanus hetkel takistuseks oleks," lausus Kaur ERR-ile.