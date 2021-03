FIA rallidirektor: WRC-ga võib lähiaastatel liituda uus meeskond

Teatavasti algab 2022. aastast WRC-s hübriidajastu, mis kestab esialgse plaani kohaselt vähemalt kolm aastat. Mattoni sõnul läheb sari uuele tehnoloogiale üle, et meelitada sarja juurde rohkem autotootjaid.

Intervjuus portaalile Motorsport.com sõnas Matton, et 2022. aastal uus meeskond sarjaga ei liitu. Peamiste põhjustena toob ta välja koroonapandeemia ning sellest tingitud majanduslikult keerulise aja.

"Pole kahtlustki, et pandeemia tõttu on paljud inimesed pidanud plaane kohandama. Usume aga, et uued regulatsioonid panevad autotootjaid rohkem kaaluma WRC-sarja abil oma brändi edasi arendama," sõnas Matton. "Enne uue homologeerimise tsükli lõppu võib üks uus autotootja liituda, aga see ei juhtu 2022. aastal."

M-Sport ja Toyota on avalikult teatanud, et jätkavad sarjas kuni 2024. aasta lõpuni. Hyundai pole seda ametlikult kinnitanud. Hyundai WRC tiimi pealik Andrea Adamo sõnas aga hiljuti, et on Lõuna-Korea autotootja jätkamise osas optimistlik.

"Hyundaist on nüüdseks saanud üks WRC-sarja võtmelüli. Nad on kinnitanud end tugeva konkurendina ja nad on väga väärtuslik osa MM-sarja jaoks," lisas Matton. "Olen kindel, et kõik kolm autotootjat jätkavad 2022. aastal sarjas."