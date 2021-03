TÄNA ÖÖSEL | Uuele tasemele kerkinud Henry Sildaru asub tihedas konkurentsis taas MM-medalit püüdma

Kvalifikatsiooni tulemused (sportlased, kes pääsesid finaali):

Eelvõistlusel parimat tulemust näidanud Švancer on küll sündinud Prahas, kuid suurema osa teadlikust elust on ta veetnud Austrias Kapruni piirkonna mägedes. Praeguseks on ta läbilöögi teinud ka meeste konkurentsis.