OTSEBLOGI | Põlva Serviti kaotas Rootsi klubile avapoolaja ühe väravaga

"Tean, et nende põhiväravavahid maadlevad vigastustega ning Lugi-kaotuses viitasid kommentaatorid just nõrkusele postide vahel. Aga koosseisus on palju kogenud pallureid, kes mängivad hästi meeskonna heaks ja andekaid noori, kelle õlul rohkem skooritegemine," teadis Musting.

"Tähtsam on siiski, kuidas oma mängu käima saame ja mis koosseisus mängime. Kolmapäeval Tapa vastu said paar põhimeest pisivigastuse, ent loodan nende naasmisele. Hea meel on Henri Sillaste tagasituleku üle, sest kuigi ta pole veel tippvormis, on tal ohtralt tähtsate mängude kogemusi," sõnas põlvalaste juhendaja.