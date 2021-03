Rassismiskandaal: Soome jalgpallurit nimetati "kuradi ahviks", Tšehhi klubi esitas omakorda kaebuse soomlase suhtes

"Jalgpallis pole kohta rassismil ja sallimatusel," kirjutas Kamara sotsiaalmeedias. "Alates suvest on paljud meist põlvitanud, et olla solidaarsed rassist ajendatud vägivalla ohvritega. Kui UEFA tahab tõesti "näidata rassismile punast kaarti" (UEFA ametlik kampaania - toim.), peab ta lõpetama toetava teesklemise ja näitama rassismi suhtes nulltolerantsi. Mängijana eeldan, et aastal 2021 ei pea mina ega keegi teine ​​väljakul ega väljaspool seda rassivihaga silmitsi seisma."