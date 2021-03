OTSEBLOGI | Euroliiga liidrite mängus on vastamisi Barcelona ja Milano, Himki hädad jätkuvad

Avaminutist peale juhtinud Valencia võitis esimese veerandi 27:17 ega andnud enam kordagi edu käest. Lõplik äraminek tehti lõpuveerandi alguses, kui vahe kasvatati juba 17-punktiliseks (69:52).

Võit tõstis Valencia Sander Raieste tööandja Vitoria-Gasteizi Baskonia kõrvale 9.-10. kohta jagama. Mõlemal Hispaania klubil on tabelis 16 võitu ja 14 kaotust.

Himki on saanud 29-st mängust vaid kolm võitu ning on kindlalt 18. ehk viimane.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest on täna omavahel vastamisi Milano Olimpia ja liidermeeskond Barcelona. Kataloonia gigant on hetkel ainus meeskond, kes on juba pääsu play-offi taganud.