BLOGI | Barcelona võitis Euroliiga liidrite lahingus Milanot kindlalt, Himki hädad jätkuvad

Avaminutist peale juhtinud Valencia võitis Moskvas esimese veerandi 27:17 ega andnud seejärel enam kordagi edu käest. Lõplik äraminek tehti lõpuveerandi alguses, kui vahe kasvatati juba 17-punktiliseks (69:52).

Võit tõstis Valencia Sander Raieste tööandja Vitoria-Gasteizi Baskonia kõrvale 9.-10. kohta jagama. Mõlemal Hispaania klubil on tabelis 16 võitu ja 14 kaotust. Himki on saanud 29-st mängust vaid kolm võitu ning on kindlalt 18. ehk viimane.